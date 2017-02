ScentAir France, basé à Toulouse, qui vise 30% de croissance en 2017, devrait multiplier les contrats et recruter

Le groupe Fayat (Bordeaux - 33 - CA 2016 : 3,5Mds€ - présent dans 120 pays à travers 152 sociétés - 19.000 collaborateurs) se présente comme un acteur majeur de la construction et de l’industrie. Il annonce avoir signé un accord pour acheter la division matériels routiers d'Atlas Copco, qui fabrique des compacteurs pour les applications d'asphalte et de sol, des finisseurs et des raboteuses. Ces produits sont connus sous la marque Dynapac. Grâce à cette acquisition, le groupe bordelais souhaite renforcer sa position stratégique sur le marché du matériel de construction et de la maintenance routière.Il possède une expertise approfondie sur ce marché à travers les sociétés Bomag, Marini, Marini-Ermont et SAE, Secmair et Breining. Ce rachat comprend les opérations de vente et de service dans 37 pays et les unités de production dans cinq pays : la Suède, l'Allemagne, le Brésil, l'Inde et la Chine. L'entreprise compte 1.265 salariés et un CA d'environ 309M€ en 2016.L'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2017.