A Orvault, Excelium agrandit et rénove son siège social

Edycem, la branche béton du groupe Herige, s'articule autour de trois grandes activités : Béton Prêt à l'Emploi (Edycem BPE), Béton Préfabriqué Industriel (Edycem Préfa) et Blocs de Coffrage Isolants (Edycem Biplan). Dans un communiqué en date du 16 janvier 2017, Edycem BPE revient sur le programme de modernisation de ses centrales à béton sur ses sites de Héric (44) et de La Barre-de-Monts (85). Les installations bénéficient aujourd’hui de malaxeurs de dernière technologie. Leur capacité de production permettra de répondre à une demande croissante de béton prêt-à-l’emploi sur ces secteurs géographiques. Pensée pour l’optimisation et la qualité des services, la mise en place de cette nouvelle génération d’outils favorise le développement de nouvelles solutions, l’amélioration des délais de livraison et une meilleure réactivité. La conception de ces centrales allie préservation de l’environnement, gestion efficace de l’eau et optimisation des conditions de travail.