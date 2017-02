ScentAir France, basé à Toulouse, qui vise 30% de croissance en 2017, devrait multiplier les contrats et recruter

Alstom vient d'investir 14M€ et acquiert ainsi une participation minoritaire, dans EasyMile (Toulouse - 31 - 60 salariés), une startup innovante développant la navette autonome et électrique EZ10. L'investissement s'inscrit dans le cadre de l'augmentation de capital de la startup. Parallèlement à cela, Alstom et EasyMile ont signé un accord de partenariat commercial afin d'unir leurs forces pour proposer des solutions intégrées destinées au transport urbain. Alstom siègera au conseil d'administration d'EasyMile. Les fonds apportés par Alstom serviront à accélérer la croissance de l'entreprise et à soutenir le programme de R&D. De plus, EasyMile bénéficiera du réseau d'Alstom pour étendre sa présence mondiale.