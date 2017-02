A Villeneuve-Saint-Germain, JD Vérins quitte la pépinière d'entreprises pour de nouveaux locaux

Créée en 2014 à la Plaine Images (Roubaix-Tourcoing, 59), cluster des industries créatives, Aspic Technologies édite des logiciels de traitement sonore innovants, destinés aux créateurs de contenus immersifs : réalité virtuelle, films 360, jeu vidéo. Quentin George et Marc Muller, les deux fondateurs, viennent de finaliser un premier tour de table rassemblant les fonds d'investissement Nord Création (Groupe IRD), Autonomie et Solidarité, ainsi que l'entreprise A-Volute. Cette opération de 600K€ permettra à l'entreprise de confirmer son positionnement ciblé dans des secteurs de pointe. Elle va donner à Aspic Technologies les moyens d'accélérer l'industrialisation de ses activités et son développement commercial. Par ailleurs, "nous agrandissons l'équipe en ouvrant plusieurs postes, afin de proposer des outils toujours plus performants et complets aux créateurs de contenus et d'accélérer leur commercialisation", indique Marc Muller.