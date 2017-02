Le groupe gardéen ECA décroche un contrat de plus de 2M€ auprès d'Ifremer pour développer un nouveau véhicule sous-marin autonome

Basée sur la ZI Les Paluds à Aubagne (13), Oxytronic (50 salariés) est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes électroniques embarqués. La société reprend les activités de Barco Silex France (ZI Rousset à Peynier, 13), leader français spécialisé dans le développement hardware (ASIC, FPGA, cartes) dans les domaines du traitement vidéo, de l’électronique critique pour l’aéronautique (DO-254) et des systèmes d’interface et de communication.Après l’acquisition d’Inovaplast en 2016 (Belcodène, 13 - cf. First ECO du 10/09/15), la reprise des activités de Barco Silex France marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance maitrisée du groupe Oxytronic. "La complémentarité des compétences de nos deux sociétés permet désormais à Oxytronic de proposer à ses clients une offre à forte valeur ajoutée associant produits standard et design spécifique, en particulier des équipements embarqués complets pour l’aéronautique intégrant de l’électronique jusqu’au niveau DAL-A" annonce le groupe.