Neovia rentre en négociation exclusive pour devenir l’actionnaire majoritaire de Sanpo

Acteur majeur du capital investissement régional, NCI souhaite accroître ses activités (transmission d’entreprise, capital risque) sur l’Axe Paris-Seine-Normandie. La BPI a donc souscrit 15M€ pour accompagner son développement.Le Directeur Général de NCI Jean-Marc Buchet déclare d'ailleurs être très fier "que la BPI ait renouvelé sa confiance dans notre équipe en souscrivant un montant très important pour un fonds régional : 15M€ représente plus que la totalité du premier fonds lancé en 2000. Ce financement de RD4 montre bien leur volonté de permettre à un acteur régional comme NCI d’atteindre une taille critique avec un fonds régional de plus de 80M€ dédié à la transmission d’entreprises significatives sur notre territoire".En parallèle, une nouvelle identité visuelle est en train d’être développée pour symboliser sa nouvelle dynamique et un plan de développement pour les 5 prochaines années sera annoncé prochainement. Dans cette optique, NCI compte accompagner 20 à 30 sociétés ces prochaines années, toujours en tant que généraliste.