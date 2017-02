Merck Molsheim renforce son activité BioMonitoring par la création de deux nouvelles lignes de production et la réalisation d’un nouveau bâtiment, baptisé Le Cube

Installée au sein de l'incubateur Temis à Besançon (25), la start-up Geoide Crypto & Com conçoit et commercialise des solutions uniques de communication et de géolocalisation mobiles ainsi que les passerelles sécurisées permettant de les intégrer dans les architectures informatiques de ses clients. Exclusivement présente sur le marché de la défense, elle envisage rapidement de dupliquer des versions adaptables et personnalisables pour d’autres métiers à fortes contraintes comme l’aviation ou la sécurité civile. Dans un communiqué, elle annonce la finalisation d'un premier tour de table auprès d'Invest PME et de Crédit Agricole Franche-Comté Investissement (CAFCI). "Nous allons pouvoir asseoir notre avance technologique et conquérir plus rapidement de nouveaux marchés en démarrant un programme de R&D de plus d’1M€ tout en industrialisant les prototypes actuels", explique Grégory Gille, le dirigeant de l'entreprise bisontine.Par ailleurs, Geoide Crypto & Com recrute des ingénieurs et développeurs spécialistes en cryptographie.