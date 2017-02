La BPI souscrit 15M€ pour accompagner le développement du gestionnaire de fonds rouennais NCI sur l’Axe Paris-Seine-Normandie

Le groupe coopératif agricole et agroalimentaire Agrial (siège à Caen, 14 - CA de 4,8Mds€ - 21.000 salariés) vient d'officialiser son intention d'acquérir la société Brient (siège à Mordelles, 35 - CA de 65M€), spécialisée dans la fabrication de produits de tête, pâtés, boudins, jambons, rôtis et salades traiteurs pour la GMS, la boucherie charcuterie traditionnelle et la restauration.L’acquisition de Brient va permettre à Agrial de conforter sa branche viandes en apportant un débouché supplémentaire à ses adhérents producteurs de viande.La société Brient va pouvoir, quant à elle, continuer son développement avec des matières premières de qualité (IGP, label rouge…) issues de la production française. Par ailleurs, les deux sites industriels qui emploient 400 personnes à Antrain (35) et Mordelles renforcent la présence d’Agrial sur son territoire du Grand Ouest de la France, au plus près des adhérents de la coopérative.