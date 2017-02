Le groupe gardéen ECA décroche un contrat de plus de 2M€ auprès d'Ifremer pour développer un nouveau véhicule sous-marin autonome

Osmozis (Clapiers, 34 ; CA 2016 : 8,2M€), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris (cf. First ECO du 22/12/16). La société vise dans ce cadre une augmentation de capital de 8M€ pouvant être portée à 9,2M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et 1,4M€ de cession en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation, soit une offre d’un montant brut total de 10,6M€. Le produit net de la levée de fonds sera destiné à financer les investissements futurs, avec :- Environ 3M€ pour le financement de la croissance organique de l’entreprise (objectif à horizon 2020). Osmozis devrait ainsi disposer des ressources suffisantes pour financer ses besoins tant en termes d’investissements (fabrication des bornes destinées à équiper les nouveaux sites, équipements liés aux nouveaux services connectés,…) que de charges d’exploitation ou de besoin en fonds de roulement lié au caractère saisonnier de l’activité ;- Le solde pour le financement d’opération de croissance externe en France ou en Europe.