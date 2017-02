RJ Industrie va fournir un système d'assemblage et soudage pour les réservoirs de la fusée Ariane 6

Acteur mondial du diagnostic in vitro, bioMérieux (Marcy-l'Etoile, 69) a conclu avec l'Américain Banyan Biomarkers, une société innovante dans le domaine des biomarqueurs qui développe des tests sanguins pour le diagnostic des lésions cérébrales traumatiques, un partenariat pour développer, valider et commercialiser des biomarqueurs sanguins de lésions cérébrales traumatiques.Les deux sociétés continueront parallèlement à explorer les opportunités de co-développement dans le domaine des lésions cérébrales traumatiques et des soins intensifs.