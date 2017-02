Segro réalise à Mitry-Mory une plateforme logistique de 57.400 m² pour Metro Cash & Carry France, qui sera livrée fin 2017

Lancé en juin 2011, Qapa.fr (Paris, 75) est un site d'emploi permettant aux candidats de trouver rapidement les offres qui leur correspondent, sans avoir besoin de CV ni de lettre de motivation. Grâce à un système de matching basé sur les compétences, les recruteurs peuvent ainsi trouver les profils qu'ils recherchent. La société vient d'annoncer une levée de fonds de 11 M€ auprès du fonds Index Ventures et de ses investisseurs historiques Partech Ventures et 360 Capital Partners. Grâce à ce financement, Qapa.fr va pouvoir poursuivre son ambition de pourvoir plus d'un million de contrats de travail en France d'ici 2020. "Depuis 2011, 200 000 Français ont trouvé un travail grâce à Qapa.fr., a indiqué Stéphanie Delestre, PDG et cofondatrice. Cette levée de fonds va nous permettre de prendre rapidement le leadership de l'intérim en France."