Le Groupe Crédit Mutuel Nord Europe investit dans l'immobilier et participe au développement économique de la région Hauts-de-France

Leader des éditeurs français pour le commerce, Cylande (336 collaborateurs ; Roubaix, 59) dresse un bilan positif de l'année écoulée. Avec une progression de près de 10% de ses activités logiciels et services, l'entreprise nordiste affiche un CA de 31M€ sur l'exercice 2016 et compte continuer sur le même rythme. Cylande entend développer sa croissance et poursuivre son développement par des acquisitions stratégiques en France et à l'étranger. "Nous recherchons des sociétés de type start-up autour de notre métier d'éditeur de logiciels pour le commerce mais également des sociétés en recherche et développement qui souhaiteraient rejoindre notre groupe", indique Jean-Pierre Paugam, le président. "Pour cela, nous menons actuellement des opérations financières nous permettant de nous doter des moyens de cette stratégie". Déjà présente dans 65 pays, l'entreprise poursuivra son accélération à l'international avec le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et Porto. Enfin, Cylande, qui a déjà noué des partenariats, notamment avec RMW et Alipay, devrait en nouer de nouveaux en 2017, tandis que celui avec Softbank depuis deux ans sera intensifié.