Le Toulousain Cozynergy lève 4,5M€ afin d'étendre son développement dans l'Hexagone et de recruter

La société californienne Hyperloop Transportation Technologies (HTT - siège à Playa Vista), qui travaille à la conception et à la réalisation du transport futuriste à grande vitesse Hyperloop™, a choisi de s’implanter à Toulouse (31), sur le site de l’ancienne base aérienne de Francazal. Un accord a été signé ce 24 janvier 2017 entre Dirk Ahlborn et Bibop Gresta, les deux dirigeants de l’entreprise, et la Métropole, la Région et l'Etat. HTT implantera à Toulouse un Hyperloop Innovation Hub regroupant :- son centre de R&D européen avec une trentaine d’ingénieurs et doctorants, chargés de mettre en œuvre le développement du programme, de perfectionner les technologies existantes et de développer de nouvelles technologies,- une piste d’essai d’une longueur d’environ 1 km,- la Hyperloop Academy, plate-forme de relation avec les universités et les laboratoires de recherche,- le Hyperloop Lab, incubateur de start-up travaillant sur des technologies connexes au projet Hyperloop,- un Demonstration Center, à la fois vitrine du programme Hyperloop et des savoir-faire technologiques de HTT et lieu événementiel et touristique visant à constituer une communauté Hyperloop.Les premiers aménagements seront lancés dès 2017. Ce projet permettra la création d’environ 50 emplois directs dans un premier temps.