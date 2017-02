Alten recrute cette année 3.000 collaborateurs en France, dont 1.500 en Île-de-France

Segro (présent en France à Paris, 75), première foncière européenne spécialisée en immobilier industriel et logistique, réalise à Mitry-Mory (77) la nouvelle plateforme logistique francilienne de Metro Cash & Carry France (Nanterre, 92). Situé au coeur de la ZI de Mitry-Compans sur l'ancienne friche laissée par Mory-Ducros en 2013, le Segro Logistics Centre de Mitry-Mory accueillera sur 12 ha la nouvelle plateforme de distribution de Metro Cash & Carry France, d'une superficie totale de 57.400 m² dont 3.000 m² de bureaux. Le nouveau hub hébergera 450 emplois et sera intégralement dédié aux activités d'approvisionnement des entrepôts Metro en région parisienne. "Avec cette future installation [...] Metro Cash and Carry France fait le choix de se doter d’un outil qui lui permettra de développer des solutions de livraison respectueuses de l’environnement pour ses entrepôts commerciaux situés à Paris et en région Île-de-France, a déclaré Patrick Eychenié, secrétaire général de Metro Cash and Carry France. Ce dispositif optimisera le service rendu aux clients professionnels que sert au quotidien l’entreprise et complètera les initiatives engagées par Metro dans son approche responsable et citoyenne notamment en matière de livraison du dernier kilomètre."La livraison du site est prévue pour fin 2017.