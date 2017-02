Le groupe gardéen ECA décroche un contrat de plus de 2M€ auprès d'Ifremer pour développer un nouveau véhicule sous-marin autonome

A partir du 23 janvier 2017, la raffinerie d'Esso à Fos-sur-Mer (13) sera progressivement mise à l'arrêt dans le cadre d’une maintenance programmée. Les arrêts techniques programmés permettent de réaliser des travaux d'inspection et d’entretien sur des équipements normalement en service, ou de les remplacer par des matériels de dernière génération. Ce chantier permettra de renforcer la sécurité et de mettre en place de nouveaux projets visant à améliorer l'efficacité énergétique, les performances environnementales et la compétitivité du site. Esso a anticipé cet arrêt pour respecter au mieux toutes ses obligations contractuelles afin de continuer à approvisionner ses clients pendant la période.