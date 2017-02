Maintenance programmée de la raffinerie d'Esso à Fos-sur-Mer

ECA Groupe (La Garde, 83 - Groupe Gorgé) a remporté un contrat de plus de 2M€ auprès d'Ifremer (L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) pour le développement et la livraison d'un nouveau véhicule sous-marin autonome (AUV) innovant, capable d'atteindre 6.000 mètres de profondeur. ECA Group a été sélectionné dans le cadre d'un appel d'offre international mettant en place l'Alliance CORAL (Alliance pour le développement de la robotique sous-marine offshore) - financée par l'Ifremer, la Région PACA et le Feder - facilitant ainsi le développement du projet avec ses partenaires industriels."Les capacités du système de cet AUV, dénommé A6K, sont particulièrement intéressantes pour des missions telles que l'exploration minière en haute mer, les inspections de pipelines de pétrole / gaz, les missions de sauvetage et l'exploration de ressources minérales", souligne Claude Cazaoulou, Directeur Commercial et Développement des Affaires d'ECA Group pôle Robotique à Toulon. "Le nouveau véhicule sera déployé à partir de navires de recherche océanographique français et internationaux, dans des missions impliquant d'autres véhicules d'intervention en eaux profondes, à commencer par notre ROV Victor 6000 et notre submersible habité Nautile", explique Jan Opderbecke, responsable de l'Unité Systèmes sous-marins du Centre Ifremer Méditerranée à Toulon.