Le groupe Berkem, basé à Gardonne, acquiert l'entreprise Lixol de La Teste de Buch et élargit ainsi ses activités

Implanté à Toulouse (31) et présent à Bordeaux (33), Montpellier (34) et au Chesnay (78), Cozynergy (35 salariés) se présente comme le leader français de la rénovation énergétique avec près de 1.000 clients. L'entreprise vient de lever 4,5M€ pour accélérer son développement. Les fonds We Positive Invest (Crédit Mutuel Arkéa), Aviva Impact Investing France (géré par Le Comptoir de l’Innovation), l'IRDI (IRDI SORIDEC Gestion) et BTP Capital Investissement font partie du tour de table. Cozynergy, qui affiche une croissance supérieure à 100% par an, a pour objectif de décupler sa part de marché dans les 5 ans, tout en confortant sa place de leader de la rénovation énergétique.Les fonds collectés vont permettre à l'entreprise de se développer sur l’ensemble du territoire français, en ouvrant des agences à Paris Est, Lille (59), Rennes (35), Strasbourg (67), Nice (06) et Lyon (69). Pour atteindre ces nouveaux objectifs, 30 emplois devraient être créés en 2017.