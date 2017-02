La Nordiste Cylande, qui dresse un bilan positif de l'année 2016, compte poursuivre son développement qui passera par des acquisitions, du développement international et des partenariats

Acteur solide et engagé, le Groupe Crédit Mutuel Nord Europe investit en immobilier d'entreprise dans la région : 161M€ pour plus de 63.000m² depuis 5 ans. Par ailleurs, il commercialise depuis 2011 des biens neufs auprès de particuliers au travers de l'agence immobilière du Crédit Mutuel : 2.311 logements, pour une valeur de 396M€. Par son dynamisme, il contribue à la création de valeur et d'emplois au sein de son écosystème. "Nous avons l'ambition d'accompagner davantage encore l'investissement immobilier sur nos territoires dans une logique toujours plus responsable et performante", indique Eric Charpentier, le directeur général.