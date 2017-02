RJ Industrie va fournir un système d'assemblage et soudage pour les réservoirs de la fusée Ariane 6

Spécialisée dans la fabrication de conduites de fluides pour l’aéronautique, Tecalemit Aerospace (Chaponost, 69 ; également implantée à Blois, 41 et à Tunis) a accueilli ACE Management à son capital, dans le cadre d'une levée de fonds de 2M€. L'opération lui donne les moyens de renforcer sa capacité financière, en vue de la montée en cadence des programmes aéronautiques commerciaux (A350 et Leap), ainsi que d'une implantation au Maroc. Comme l'indiquent les dirigeants Thierry et Franck Colcombet : "cette levée de fonds nous permet d’aborder avec sérénité les montées en cadence rapides des programmes A350 et Leap. Forts de nos capacités industrielles étendues et du soutien de nos actionnaires financiers, nous pourrons bientôt faire valoir notre savoir-faire auprès de nouveaux clients, notamment à l’international, et participer à des mouvements de consolidation autour des métiers de la canalisation aéronautique".