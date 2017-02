Le Normand Agrial annonce son projet d’acquisition de l’entreprise de charcuterie bretonne Brient

Spécialiste des solutions réseaux dédiées à l’Internet des Objets (IoT) actif en Europe, Kerlink (siège à Thorigné-Fouillard, 35) étend sa zone d'activité Outre-Atlantique. Elle vient en effet d'annoncer la création d'une filiale aux États-Unis : Kerlink Inc, basée à Chicago. Cette nouvelle entité axera ses activités sur les marchés américain et canadien, et appuiera progressivement le développement en Amérique du Sud."L'extension de Kerlink en Amérique du Nord aidera à accélérer le déploiement des réseaux LPWA et des applications IoT dans la région", a déclaré Marc Pegulu, Vice-Président et Directeur Général de la ligne de produit Wireless & Sensing de Semtech.William Gouesbet, CEO de Kerlink, précise en outre : "Nous apportons aux États-Unis une solution de connectivité utilisant la technologie LoRa® qui permettra aux opérateurs de télécommunications, aux entreprises et aux administrations de concevoir, de déployer et de gérer leurs propres réseaux publics ou privés dédiés à l'IoT. Notre proposition de valeur complète idéalement les réseaux cellulaires existants afin de connecter les milliards d'objets attendus, et permettre de bénéficier des apports concrets de l'IoT."