Le Bordelais Keyclic, qui lance une seconde application, accélère son développement grâce à Aquiti et prépare une levée de fonds

TCS est leader sur le marché français de la collecte, du tri, du transport et de la distribution de documents et de courrier pour les entreprises. Fort d’un réseau national composé de 30 agences, le groupe opère dans de nombreux secteurs tels que la banque, la santé, l’administration, l’optique ou encore les laboratoires pharmaceutiques et photographiques.L’entreprise, basée à Bordeaux (33), est en passe d’être rachetée par Meeschaert Capital Partners comme investisseur et actionnaire majoritaire, accompagné d’un consortium d’investisseurs composé d’IDIA Capital Investissement, de deux autres entités du groupe Crédit Agricole (Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion), ainsi que de SWEN Capital Partners.Meeschaert Capital Partners compte ainsi poursuivre l’accompagnement de l’équipe dirigeante de la société dans sa croissance à la fois organique et externe. Cette opération, qui est en cours d’approbation par les autorités de la concurrence, devrait être finalisée dans les prochaines semaines.