Merck Molsheim renforce son activité BioMonitoring par la création de deux nouvelles lignes de production et la réalisation d’un nouveau bâtiment, baptisé Le Cube

Le groupe Spie (siège à Cergy-Pontoise, 95), leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition, par le biais de sa filiale Spie Nucléaire, de l'entreprise Maintenance Mesure Contrôle (MMC), spécialisée dans la maintenance conditionnelle sur les sites électronucléaires. Fondée en 1989 et implantée à Yutz (57), cette dernière oeuvre dans le contrôle acoustique, la recherche de fuites d’air et la thermographie infra-rouge sur les sites électronucléaires français. MMC emploie 15 personnes et a réalisé sur l’exercice clos au 31 mars 2016 un CA de 3M€. "L’acquisition de MMC nous permet de développer nos compétences en matière de maintenance conditionnelle", commente Olivier Domergue, le directeur général de Spie.