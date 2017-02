Le groupe aquitain TCS devrait être racheté par la société de gestion Meeschaert Capital Partners, accompagnée d’un consortium d’investisseurs

Keyclic (Bordeaux – 33) est une société innovante spécialisée dans le signalement participatif de dysfonctionnement. Après avoir déployé l’application Jaidemaville destinée aux collectivités en 2015, la société propose aujourd’hui une seconde application nommée Keyclic pour les entreprises et associations. Après plusieurs excellents résultats avec Vinci Autoroutes et Keolis, la jeune pousse bordelaise, lauréate de Vinci Startup Tour 2016, accélère son développement avec les prêts d’honneur Aquitaine Amorçage.Ces fonds permettent aux fondateurs de structurer l’entreprise pour son développement technique et commercial, en vue d’une prochaine levée de fonds.