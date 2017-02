Basée à Compiègne, la SAS Pivert étoffe son offre avec une nouvelle activité dans laquelle elle investira entre 5 et 10M€ dans les 3 à 4 prochaines années

Créée en 1947 et reprise par Geoffroy Toulemonde en 2003, la société Flip (CA 2016 : plus de 20M€), implantée à Gondecourt (59), est l'un des principaux acteurs nationaux sur le marché des fermetures d'habitation et notamment des volets roulants, auprès d'une clientèle diversifiée de professionnels tels que les menuiseries régionales, les artisans ou les réseaux de distributeurs. Flip conçoit et fabrique des produits exclusivement sur-mesure et s'appuie sur un bureau d'études interne. Siparex investit 3,2M€ au capital de la société nordiste, lors d'une opération qui permet au dirigeant de renforcer son indépendance tout en poursuivant sa stratégie de développement. Geoffroy Toulemonde entend poursuivre la dynamique de croissance de la société par un renforcement de son maillage géographique et l'élargissement de son offre ; certaines opportunités de croissance externe ont d'ores et déjà été identifiées.