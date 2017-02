Siparex investit 3,2M€ au capital de la société nordiste Flip, lors d'une opération qui permet au dirigeant de renforcer son indépendance tout en poursuivant sa stratégie de développement

Société innovante dans le domaine de la chimie du végétal, SAS Pivert (Compiègne, 60) étoffe son offre avec une nouvelle activité. Celle-ci portera sur le développement et la commercialisation de produits naturels pour la nutrition et la santé des plantes. "La SAS Pivert investira dans les 3 à 4 prochaines années entre 5 et 10M€ dans cette nouvelle activité, augmentant ainsi ses investissements de R&D de 20 à 30% par an sur la période", indique Gilles Ravot, le directeur général. Pour structurer cette activité, l'entreprise a créé un poste de directeur du business développement et recruté Aurélien Lejeune, arrivé en janvier 2017 : "Notre ambition est de proposer notre premier produit au marché dès 2021 et, à terme, de commercialiser une large gamme de solutions contre les insectes ravageurs, les adventices, les maladies fongiques mais aussi des biostimulants destinés à favoriser la croissance des plantes", indique-t-il.