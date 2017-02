La société TIR Technologies, de Kilstett, a engagé la construction d'une nouvelle usine dédiée à la pergola. L'investissement, d'un montant de 2,5M€, sera finalisé en avril 2017

Basé à Montmirail (51), Axon'Câble (1.900 salariés ; 125M€ de CA 2016) conçoit et fabrique des câbles, des connecteurs et des systèmes d’interconnexion pour des applications de haute technologie dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense. Le groupe participera au salon Aero India à Bangalore du 14 au 18 février 2017 et procédera, à cette occasion, à la pose de la première pierre de sa nouvelle usine dans la zone industrielle Devanahalli Aerospace Park à Bangalore, par le biais de sa filiale Axon’ Interconnectors & Wires. Le bâtiment sera érigé sur un terrain de 8.000m² en 2 étapes : 2.000m² d’ici février 2019 puis 2.000m² d’ici 2021. Le groupe marnais, qui emploie actuellement 65 personnes sur place, prévoit de recruter entre 100 à 200 personnes de plus d’ici 2021 et dans le même temps de réaliser un CA d’environ 5M€.