Egide lance une augmentation de capital de plus de 7M€ pour financer l’acquisition des actifs de la société américaine Santier LLC

Leader sur le marché des puces 4G LTE pour les objets connectés, Sequans Communications S.A annonce l’ouverture d’un nouveau site R&D à Sophia Antipolis (06). La nouvelle équipe, actuellement composée d’une dizaine d’ingénieurs, contribuera au développement du cœur des puces LTE de Sequans destinées aux objets connectés (IoT)."En nous implantant à Sophia Antipolis, où il existe un vivier dynamique d’ingénieurs logiciels et systèmes embarqués hautement qualifiés, nous allons renforcer nos capacités de développement pour encore mieux répondre aux exigences de nos clients de plus en plus nombreux sur le marché mondial des puces pour objets connectés", indique Georges Karam, PDG de Sequans.Le nouveau bureau sophipolitain est le onzième site de Sequans dans le monde. La nouvelle équipe travaillera en étroite collaboration avec l’équipe historique d’ingénieurs en R&D de Sequans, située à Colombes (92), siège social de la société.