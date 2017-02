Sequans Communications ouvre un site de R&D à Sophia Antipolis

Le concepteur et fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles Egide (siège à Bollène, 84) annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DSP) des actionnaires, pour un montant total de plus de 7,15M€. Cette opération a pour objectif de financer l’intégralité de l’acquisition des actifs et des passifs d’exploitation de la société américaine Santier LLC - au plus tard le 28 février 2017 - ainsi que la variation du besoin en fonds de roulement de la nouvelle entité opérationnelle. Santier LLC, basée à San Diego, est spécialisée dans la fabrication de composants dissipant pour évacuer la chaleur produite par les composants électroniques et adresse essentiellement le marché militaire aux Etats-Unis."L’activité de Santier s’intégrera parfaitement à celle d’Egide et lui permettra de croître sur le marché de la défense aux Etats-Unis. Nous pensons que les synergies entre les deux sociétés permettront une croissance encore plus rapide, et anticipons une augmentation du chiffre d’affaires qui passerait de 24/25M€ à 35M€ en 2017", indique James F. Collins, PDG d'Egide qui vise 50M€ de CA d’ici 2020 et 10% de part de marché au niveau mondial contre 5% aujourd'hui.