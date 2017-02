Le groupe marnais Axon'Câble s'apprête à construire une nouvelle usine à Bangalore, en Inde

Basé à Kilstett (67), TIR Technologies (plus de 200 personnes) est un acteur majeur dans les domaines de la protection solaire et des fermetures de bâtiments. En vue de profiter de la croissance soutenue du marché de la pergola à lames, la société a lancé à l'été 2016 la construction d'une nouvelle usine de 4.200m². Opérationnelle en avril 2017, celle-ci sera dédiée à la conception de pergolas de la gamme Open (commercialisées sous la marque Marquises) et à la réalisation de tissus techniques (pour stores et pergolas). Ultra-moderne, cet outil de production permettra d'augmenter la production et le niveau de qualité grâce à une fabrication robotisée, spécifiquement développée pour TIR Technologies.Grâce à cet investissement d'un montant global de 2,5M€, la société bas-rhinoise portera la surface de ses unités de production à 17.000m².