Segro réalise à Mitry-Mory une plateforme logistique de 57.400 m² pour Metro Cash & Carry France, qui sera livrée fin 2017

GTT (Gaztransport & Technigaz ; Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 78), leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage du GNL, a reçu une commande de Hyundai Heavy Industries (HHI) pour l’équipement d’une unité de stockage et de regazéification (FSRU) avec son système de confinement cryogénique à membranes Mark III.Le navire sera construit sur le chantier de HHI à Ulsan, pour le compte de Höegh LNG Holdings Ltd. Ce FSRU aura un volume de stockage de 170.000 m3. La livraison est prévue en 2018.