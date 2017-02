La société bretonne Kerlink oriente ses activités vers les marchés Sud et Nord Américains avec l'ouverture d'une filiale à Chicago

Le groupe morbihannais Neovia (siège à Saint-Nolff, 56), via son fonds d’investissement Neovia Venture, annonce une prise de participation minoritaire dans l’entreprise britannique Pitpatpet Ltd (PitPat - siège à Cambridge), l’un des principaux acteurs du marché des traqueurs d’activité pour animaux de compagnie.Cet investissement permet à Neovia de compléter son offre de services dédiée au petcare et s’inscrit en lien direct avec l’un de ses cinq champs d’innovation prioritaires nommé "interactive petline" : objets connectés et plateformes de données dédiés aux animaux de compagnie et au marché équin. Grâce au dispositif de mesure de l'activité des chiens proposé par Pitpatpet, Neovia pourra analyser des données concernant les comportements alimentaires et l’exercice de centaines de milliers de chiens. L’analyse de ces éléments offre des perspectives pour une meilleure alimentation des chiens et devrait permettre de nouvelles avancées nutritionnelles.Andrew Nowell, fondateur et P-DG de Pitpatpet, confie être "heureux de compter Neovia parmi nos investisseurs et partenaires. Leur connaissance du marché et leur présence internationale nous permettra de distribuer nos produits actuels et futurs au niveau mondial."