Le groupe aquitain TCS devrait être racheté par la société de gestion Meeschaert Capital Partners, accompagnée d’un consortium d’investisseurs

Créée en 2015, AccelaD (Toulouse - 31 - 10 collaborateurs) propose aux ingénieurs en électronique un logiciel permettant de réduire considérablement les temps de conception des cartes électroniques de systèmes embarqués en automatisant des tâches effectuées manuellement à ce jour. Son logiciel Acctive permet à l’ingénieur de détecter en amont des problèmes qui pourraient survenir tout au long de la vie du produit. AccelaD vient de réaliser une levée de fonds d'1,2M€ auprès de IT-Translation et IRDInov, et d’obtenir des prêts auprès de la BNP et BPI. La société projette ainsi de se développer à l’horizon 2017 en Europe et en particulier en Allemagne, et vise à plus long terme, les marchés américains et asiatiques. Le logiciel Acctive a d’ores et déjà séduit Continental. Il est également en phase de test auprès de plusieurs autres équipementiers automobiles. AccelaD ambitionne par ailleurs de se développer sur d’autres secteurs, notamment le ferroviaire et l’industrie. L'entreprise prévoit en outre le recrutement d’une dizaine de profils de développeurs et technico-commerciaux.