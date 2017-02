GTT reçoit une commande de Hyundai Heavy Industries pour l’équipement d’une nouvelle unité de stockage et de regazéification

La Société du Grand Paris (Saint-Denis, 93) vient d’attribuer le quatrième des huit marchés de génie civil de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, d’un montant de 968 M€ (807 M€ HT), à un groupement d’entreprises piloté par Bouygues TP (Guyancourt, 78).Les travaux de génie civil du tronçon T2A, entre les gares Villejuif Louis-Aragon et Créteil l’Echat, seront ainsi réalisés par le groupement constitué de Bouygues Travaux Publics, en qualité de mandataire solidaire, et de Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, de BESSAC et de SADE. Soletanche apportera notamment son expertise sur la réalisation des fondations spéciales.