La Toulousain Alexandre Frezal Numérique lève 200K€ afin d'accompagner sa croissance et va recruter

Le Fonds Novi 2, créé par la CDC et 23 grands investisseurs, géré par Idinvest Partners, investit en obligations convertibles dans le groupe Berkem (siège à Gardonne - 24). Celui-ci est un groupe industriel familial de chimie présent sur les métiers de l’extraction végétale, de la formulation de produits de traitement du bois et de la distribution spécialisée de solutions de protection et de colorisation du verre, métal et bois. Grâce à ce financement, le groupe Berkem peut achever le programme exceptionnellement soutenu de croissance externe mené sur 2015-2016. Il pourra ainsi financer deux nouvelles acquisitions sur le pôle Formulation. Première étape, le Groupe Lixol, acteur historique de la formulation (cf.First Eco du 25/01/2017). "Les acquisitions réalisées en 2016 sur son pôle Distribution ainsi que celles menées fin 2016 et début 2017 sur son pôle Formulation lui permettront d’équilibrer la contribution de ses 3 métiers pour le futur, et de renforcer sa position de leader du marché de la formulation pour le bois", indique Valérie Ducourty, directrice d’investissement du Fonds Novi 2.