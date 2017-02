Egide lance une augmentation de capital de plus de 7M€ pour financer l’acquisition des actifs de la société américaine Santier LLC

Basée à Meyreuil (13), AXYN Robotique est une start-up dont l’objectif est de concevoir et réaliser des robots de services. Elle structure aujourd'hui son capital afin de financer la phase d’industrialisation de son activité :- Proxidom (Venelles, 13), spécialiste de l’aide à domicile, a investi 100K€ dans AXYN Robotique afin de proposer une offre de service autour des robots de téléprésence destinés à des usages de visio-assistance, et de communication avec la famille et amis distants. Proxidom pourra également apporter son retour d’expérience concernant les cas d’usages des versions futures du robot UBBO ;- Protisvalor, filiale de valorisation de la recherche d’Aix-Marseille Université (AMU), a mis à disposition de la société provençale une ligne de crédit de 150K€ pour le développement de ses projets ;- Enfin, AXYN Robotique reçoit un prix de 53K€ en tant que lauréat de l’appel à Projet "prévention, innovation, autonomie" du Département des Alpes Maritimes.AXYN Robotique et le CIU santé (Nice, 06) lancent ainsi le Cultur’Ubbo, Robot de téléprésence permettant aux seniors d’accéder depuis chez eux à des activités culturelles ou de loisirs, et d'interagir avec un guide ou un animateur. Le projet est financé à hauteur de 53.185€ sur un montant total de 106.370€.