Le Toulousain AccelaD lève 1,2M€ auprès de IT-Translation et IRDInov afin de se développer à l'international, de se diversifier et de recruter

Le groupe GPS (Global Pallets Services - Villenave d'Ornon - 33) est spécialisé dans la logistique d’emballages industriels, utilisés pour le transport de matières pâteuses ou liquides telles que le caoutchouc naturel et synthétique, ainsi que de matières premières alimentaires. L'entreprise accueille à son capital le fonds Céréa Capital II et Bpifrance. Grâce à cette nouvelle structuration financière, elle ambitionne de doubler son parc propre de caisses et d'étendre sa présence géographique en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. En outre, l'opération va permettre d’accompagner le passage de témoin entre Benoit Arnaud, actuel président, et son directeur général Jean-François Baus, destiné à lui succéder. Enfin, GPS bénéficiera de l’expertise de Céréa Capital pour accélérer son développement vers de nouvelles applications liées à l’agrobusiness.L’opération se traduit par la sortie partielle des trois actionnaires minoritaires entrés en 2008 (ARKEA, BNP Développement, Etoile ID), par le renforcement au capital de Jean-François Baus et par l’arrivée de Céréa Capital et Bpifrance.