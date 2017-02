Amoeba a signé une lettre d'intention en vue d'un accord avec Kroff, pour la distribution de ses produits dans l'Est des Etats-Unis

Plateforme internationale de location de camping-cars et de caravanes, Campanda (Berlin, Allemagne) vient de réaliser un second tour de financement de 10M€. Le fabricant de pneumatiques Michelin (Clermont-Ferrand, 63) est le principal investisseur, aux côtés de Accel, Idinvest Partners en partenariat avec Ecomobility Ventures, Groupe Arnault, Ringier Digital, b-to-v Partners et Atlantic Internet.Présent dans plus de 44 pays, en 6 langues, via 8 plateformes dédiées, Campanda permet à ses utilisateurs de louer facilement et simplement des véhicules de loisirs aux 4 coins du monde. Chris Möller, créateur et Pdg de la start-up, déclare : "au même titre que nos autres investisseurs, Michelin partage notre compréhension de l'industrie du voyage au 21ème siècle : planifier et réserver en ligne tout en exploitant durablement les ressources locatives existantes".