La Toulousain Alexandre Frezal Numérique lève 200K€ afin d'accompagner sa croissance et va recruter

Les actionnaires de Fonroche (Roquefort - 47), acteurs de référence dans le secteur des énergies renouvelables, ont décidé de procéder à la scission des activités de la société en deux groupes distincts : les activités géothermie et biogaz reprises par les fondateurs d'une part, et les activités solaires qui seront à l’avenir développées sous l’égide de deux actionnaires, InfraVia (53%) et Eurazeo (47%), d'autre part. L’activité de Fonroche Solaire représente en cumulé à ce jour 230 MW gérés et développés en France et à l’international, dont 110 MW pour compte propre. Dans le domaine solaire, Fonroche avait réalisé en 2016 un CA d’environ 100M€. Ce partenariat entre investisseurs permet d’engager une nouvelle étape stratégique de développement pour Fonroche Solaire, bientôt rebaptisé et désormais uniquement dédié aux énergies solaires photovoltaïques, marché à haut potentiel. La nouvelle structure, dont le directeur général reste Thierry Carcel, accélèrera son développement par le déploiement de centrales solaires en France et à l’international, comme celles dont elle dispose à Humacao, à Puerto Rico.