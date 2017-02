La société ASP d'Eulmont équipe l'usine PSA de Mulhouse avec ses nouvelles housses de pince à souder

Créée en 2011 et basée à Nancy (54), Aston iTrade Finance (Aston iTF) se définit comme la première plateforme FinTech B to B permettant d’optimiser la trésorerie des entreprises en valorisant notamment les factures de leur poste clients et fournisseurs. La société vient de boucler une levée de fonds de 6M€, notamment auprès de Seventure Partners, acteur européen de premier rang du financement de l’innovation. Ce tour de table, réalisé fin 2016, est composé d’une partie en fonds propres à hauteur de 3M€, intégralement apportés par Seventure Partners, et d’une partie en quasi fonds propres et dette bancaire. "Ces fonds permettront d’amplifier notre développement commercial auprès de nos 3 segments de clientèles (entreprises, assureurs crédits et banques) à la fois en France et à l’export, ainsi que d’accélérer l’avancée technologique de nos algorithmes, scoring et en particulier BI (Business Intelligence)", explique Amaury de la Lance, Fondateur et Pdg d’Aston iTrade Finance.