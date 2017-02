Telegrafik lève 1M€ pour accélérer la commercialisation d'Otono-me, sa solution de téléassistance enrichie pour les personnes âgées, et prévoit de doubler son effectif dans les deux ans

Auchan Holding (Croix, 59) a procédé avec succès, mardi 31 janvier 2017, à une émission obligataire à 5 ans pour un montant total de 600M€, émission sur-souscrite près de trois fois. Cette opération financière permet à Auchan Holding de maintenir ses conditions de financement à un niveau très intéressant. Ce montant sera dédié tant au financement de l'expansion d'Auchan Retail, d'Immochan et d'Oney dans le monde, qu'à la modernisation du parc existant de magasins et de galeries commerciales. Depuis octobre 2015, Auchan Holding s'articule autour de 3 grandes entreprises autonomes : Auchan Retail, présent dans 17 pays sous différents formats de commerce alimentaire (hypermarchés, supermarchés, proximité et e-commerce) ; le pôle d'immobilier commercial Immochan ; la banque sous la marque Oney.