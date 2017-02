La Société du Grand Paris désigne le groupement piloté par Bouygues TP pour les travaux de Villejuif à Créteil du Grand Paris Express, un marché de près d'1 Md€

IntegraGen (Évry, 91) est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain. Elle réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés et développe des outils de diagnostic en cancérologie. L'entreprise a réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à une catégorie d’investisseurs, pour un montant de 3,7 M€.Cette levée de fonds vise notamment à accélérer le développement de la société en soutenant le déploiement de ses nouvelles activités :- lancement de la production du kit ("midRpredX") : déploiement du kit de diagnostic prédictif de la réponse aux traitements anti-EGFR pour les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique ;- développement du logiciel ICE (Interpretation of Clinical Exome), outil d’interprétation des données de génomique clinique.Les plateformes de services génomiques seront également renforcées avec de nouveaux moyens techniques.