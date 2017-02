La société ASP d'Eulmont équipe l'usine PSA de Mulhouse avec ses nouvelles housses de pince à souder

Le groupe Alstom annonce avoir été choisi par la RATP (siège à Paris, 75) pour la rénovation des rames MI84 du RER B. Ce contrat, d’un montant de 75M€, porte sur les études, l’industrialisation et la réalisation des opérations de rénovation de 31 rames en tranche ferme et jusqu’à 10 rames supplémentaires en tranche conditionnelle. La livraison de deux premières rames rénovées est prévue en 2019. Les études et la rénovation seront réalisées sur le site Alstom de Reichshoffen (67), qui emploie environ 1.000 personnes. La rénovation portera notamment sur l’aménagement intérieur, le confort et la sécurité des passagers. Des opérations techniques seront également effectuées sur les équipements, ce qui permettra de prolonger la durée de vie originelle du matériel.