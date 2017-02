La société nancéienne Aston iTrade Finance lève 6M€ pour accélérer à l'international

Spécialisée dans la conception et la fabrication des housses sur mesure pour robots industriels en milieu hostile, la société Atelier Systèmes de Protection (ASP), basée à Eulmont (54), annonce aborder une étape clé de la commercialisation de ses nouvelles housses de pince à souder (cf. First ECO 20/06/2016). Le constructeur automobile PSA a, en effet, validé l'installation industrielle de cette solution dans le nouvel atelier de tôlerie de l'usine de Mulhouse (68). "Tout ce process représente plus de deux ans de recherche en laboratoire R&D et un an d'expérimentation chez nos clients pour valider le concept", explique Philippe Petit, le PDG. "Sur le terrain, les résultats sont probants et l'usine PSA de Mulhouse est le premier établissement à mettre en oeuvre nos nouvelles housses. Nous sommes aussi en discussion avec d'autres constructeurs pour déployer ce nouveau produit à travers l'Europe".