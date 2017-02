Le Fonds Novi 2 investit en obligations convertibles dans le groupe Berkem, afin d'accompagner des acquisitions sur le pôle Formulation

La PME Alexandre Frezal Numérique (AFN - Toulouse - 31 - 13 salariés - CA de 4M€) commercialise des moyens d’impression numérique, avec une spécialisation dans les solutions d'impression numérique sur textiles, objets et photos. L'entreprise vient de lever 200K€ auprès de MP Croissance afin de soutenir le développement de son activité. Sur un secteur très concurrencé, AFN a su se réinventer et a conçu une solution innovante sur mesure de personnalisation d’objets en boutique pour ses clients. Forte dusuccès des premiers corners installés, elle séduit de grands noms de la distribution, qui déploient un réseau de boutiques d’impression. C‘est le cas de Carrefour, Décathlon et bientôt FNAC. Dans le cadre de son plan de développement, l'entreprise annonce une dizaine de recrutements pour poursuivre la croissance et renforcer la diffusion de ses solutions auprès de la grande distribution.