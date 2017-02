Michelin participe à la levée de fonds de l'Allemand Campanda, qui exploite une plateforme de location de véhicules de loisirs

Spie Batignolles Sud-Est a signé début février un nouveau contrat avec le SuperGrid Institute (dédié à la recherche en matière de technologies des futurs réseaux de transports de l'énergie électrique, et comptant parmi ses actionnaires principaux des groupes comme General Electric, Nexans, Alstom Transport...). Le marché porte sur la construction d'un bâtiment destiné à la réalisation de tests à très fortes puissances à Villeurbanne (69). Il s'agira d'un bâtiment de 25m de largeur, 25m de hauteur et 25m de longueur. Les travaux nécessiteront une enveloppe de 4,2M€ et la livraison est annoncée pour janvier 2018.Notons en outre que le gros oeuvre est en cours concernant le 1er bâtiment vitrine pour la R&D (5.560m²) du SuperGrid. Spie Batignolles Sud-Est travaille depuis mi-2016 sur ce chantier, d'un montant de 8,3M€, dont la livraison est prévue pour le mois de mai 2017.