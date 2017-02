La société ASP d'Eulmont équipe l'usine PSA de Mulhouse avec ses nouvelles housses de pince à souder

Afin d’accompagner les évolutions de la filière avec les nouvelles dispositions professionnelles concernant les pulpes et de renforcer les capacités de déshydratation dans la perspective de l’augmentation des surfaces betteravières régionales, de conforter la filière luzerne en favorisant les synergies entre les productions, les conseils d’administration du groupe Cristal Union (Villette-sur-Aube, 10) et de la Coopérative de Déshydratation de Puisieulx (51) ont décidé à l’unanimité de fusionner leurs structures. Les prochaines Assemblées Générales, qui auront lieu en juin 2017, devront se prononcer sur cette fusion qui marquera une nouvelle étape dans le renforcement des filières betteraves et luzerne.