La Toulousain Alexandre Frezal Numérique lève 200K€ afin d'accompagner sa croissance et va recruter

Dans le cadre du développement de ses activités, la société Discac (Lormont - 33), spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de meubles de cuisine, vient de confier à Atlantique Gascogne Construction (AGC), filiale du groupe Cassous (Mérignac - 33), la construction de sa nouvelle usine. Cette dernière sera implantée à Izon (33 - cf. First Eco du 20/04/2016) et développera 14.000m² de surfaces de production et 1.300 m² de bureaux sur un foncier de 4 hectares, offrant la possibilité d’une extension future de 7.000m² supplémentaires. L’ensemble des autorisations d’urbanisme et environnementales sont obtenues pour un démarrage des travaux en février 2017 et une livraison prévisionnelle au 1er trimestre 2018.