Azur Drones lève 2 M€ et acquiert Flying Eye

Le groupe Renault (siège à Boulogne-Billancourt, 92) a annoncé l'acquisition de la société française PVI ("Power Vehicle Innovation" - Gretz-Armainvilliers, 77) ainsi que de sa filiale Escal, qu'elle détient à 95 % et qui est spécialisée dans la distribution, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité pour engins de levage. Les deux entreprises représentent 93 salariés.PVI, dont l’expertise est reconnue dans la conception et la transformation de véhicules industriels roulant au gaz naturel ou à l’électrique, a des atouts complémentaires à Renault. La société apportera au groupe son savoir-faire et son outil industriel léger et flexible pour de petites cadences, tandis que le constructeur automobile apportera des économies d’échelle sur l’achat de composants et un large portefeuille technologique.Cette opération a pour but d'accélérer l'expansion et le développement de l'activité Véhicule Utilitaire de Renault.