Basée à Compiègne, Wyz Group poursuit sa conquête du digitale avec de nouveaux projets en 2017

Look&Fin, la plate-forme européenne de crowdlending experte du financement des PME, a réuni 200K€ (en une minute) pour BG Trucks, le spécialise des véhicules d'assainissement d'occasion. Basée à Bruyères-et-Montbérault (02), l'entreprise commercialise des véhicules "hydrocureur" et se positionne sur un marché de niche. Elle rachète des véhicules d'occasion via des ventes aux enchères publiques et privées qu'elle remet en état et reconditionne en fonction des demandes des clients, pour les vendre en France et à l'export. BG Trucks recherchait un financement de 200K€ pour faire l'acquisition de nouveaux équipements et pour soutenir son Besoin en Fonds de Roulement (BFR). La PME qui a réalisé un CA supérieur à 3M€ en 2016 compte une quinzaine de salariés.