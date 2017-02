Basée à Bruyères-et-Montbérault, BG Trucks lève 200K€ en 1 minute sur Look&Fin : une somme qui lui permettra de faire l'acquisition de nouveaux équipements et de soutenir son BFR

Jeune entreprise fondée en 2009 par des experts du pneumatique, Wyz Group (Compiègne, 60) confirme et conforte une fois de plus la pertinence de son modèle innovant sur le marché de l'après-vente automobile. En 2016, l'entreprise a réalisé un CA de 22M€. Elle séduit de plus en plus de clients sur ses différentes activités et compte aujourd'hui 30 salariés. L'an passé, Renault confiait à Wyz Group l'optimisation de son offre pneumatique auprès des concessionnaires de son réseau France. A l'issue de cette première collaboration efficace, Renault a décidé de procéder à l'extension de son périmètre de collaboration avec Wyz Group pour 2017 : cette dernière finalise actuellement la création d'une plate-forme digitale de redistribution à l'attention des clients du réseau Renault. Il s'agit d'une première pour Wyz Group. Par ailleurs, l'entreprise picarde renforce aussi ses autres activités : Wyz Solutions va prendre de la densité sur l'année 2017 avec déjà plusieurs nouveaux contrats signés sur 3 pays (dont Best Drive en Belgique) ; Wyz Entreprises va proposer la première solution de gestion de flotte 100% Internet en 2017. Enfin, Wyz Group annoncera prochainement l'ouverture d'une nouvelle filiale en Europe.